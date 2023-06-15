Іменини Зінаїди у 2023 році: всі дні, коли Зіна святкує День ангела

У багатьох є знайомі Зіни

Ім’я Зінаїда на сьогоднішній день не найпопулярніше в Україні, але гарне і має давню історію. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно взялося і коли всі Дні ангела Зінаїди протягом року.

Значення імені Зінаїда

Це ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "дочка Зевса", "та, що належить Зевсу", "божественна дочка". Це ім’я вельми поширене на території сучасної України та росії, проте в Європі вважається рідкісним ім’ям. Цікаво, що у західних країнах використовується переважно ім’я Зенаїда (Зена).

Також зустрічаються такі форми імені Зінаїда як Зіна, Зіночка, Зінаїдка, Зінаша, Зінуля, Зінуша, Зіня, Іна, Іда.

Цікавий факт: існує рід птахів сімейства голубиних під назвою горлиці-зенаїди. Його так назвав орнітолог на честь своєї дружини Зенаїди.

Вважається, що носії імені Зінаїда зазвичай є особистостями неординарними, схильними до несподіваних вчинків, але відчувають грань, коли краще стриматися. У Зін багато знайомих, але справді близьких друзів одиниці, і для них вони завжди надійні та віддані. Зінаїди дуже уважні та педантичні, і часто знаходять роботу в банках, бухгалтерії чи інших місцях, де потрібно мати справу з документами.

Коли День ангела Зінаїди?

Носії імені Зінаїда святкують свої іменини двічі на рік за церковним православним календарем:

20 червня , — мучениця Зінаїда Чудотвориця Кесарійська Палестинська . Про неї залишилося мало відомостей, але відомо, що вона після тортур померла у 305 році разом із християнками Кіріакією, Калерією та Марією.

, — мучениця . Про неї залишилося мало відомостей, але відомо, що вона після тортур померла у 305 році разом із християнками Кіріакією, Калерією та Марією. 24 жовтня, — мучениця Зінаїда Тарсійська. Ця свята була родичкою апостола Павла, і після його проповіді вона разом із сестрою пішла з дому і оселилася в печері, стала лікарем і безкоштовно зцілювала нужденних, доки не була забита до смерті камінням за свою віру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли тепер в Україні відзначаються усі головні церковні свята — після переходу церкви на новий календар.