Именины Зинаиды в 2023 году: все дни, когда Зина празднует День ангела

У многих есть знакомые Зины

Имя Зинаида на сегодняшний день не самое популярное в Украине, но красивое и имеет древнюю историю. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно взялось и когда все Дни ангела Зинаиды в году.

Значение имени Зинаида

Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "дочь Зевса", "та, что принадлежит Зевсу", "божественная дочь". Это имя весьма распространено на территории современной Украины и россии, однако в Европе считается редким именем. Интересно, что в западных странах используется в основном имя Зенаида (Зена).

Также встречаются такие формы имени Зинаида как Зина, Зиночка, Зинаидка, Зинаша, Зинуля, Зинуша, Зиня, Ина, Ида.

Интересный факт: существует род птиц семейства голубиных под названием горлицы-зенаиды. Его так назвал орнитолог в честь своей жены Зенаиды.

Принято считать, что носительницы имени Зинаида обычно являются личностями неординарными, склонными к неожиданным поступкам, но чувствуют грань, когда лучше сдержаться. У Зин много знакомых, но действительно близких друзей единицы, и для них они всегда надежны и преданны. Зинаиды очень внимательны и щепетильны, и часто находят работу в банках, бухгалтерии или других местах, где нужно иметь дело с документами.

Когда День ангела Зинаиды?

Носительницы имени Зинаида празднуют свои именины дважды в году по церковному православному календарю:

20 июня , — мученица Зинаида Чудотворица Кесарийская Палестинская . О ней осталось мало сведений, но известно, что она после пыток скончалась в 305 году вместе с христианками Кириакиею, Калериею и Мариею.

, — мученица . О ней осталось мало сведений, но известно, что она после пыток скончалась в 305 году вместе с христианками Кириакиею, Калериею и Мариею. 24 октября, — мученица Зинаида Тарсийская. Эта святая была родственницей апостола Павла, и после его проповеди она вместе с сестрой ушла из дома и поселилась в пещере, стала врачом и бесплатно исцеляла нуждающихся, пока не была забита до смерти камнями за свою веру.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда теперь в Украине отмечаются все главные церковные праздники, — после перехода церкви на новый календарь.