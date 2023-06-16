Велика помилка, яку роблять всі: як не можна мити полуницю

Найкращі способи очистити ягоди

Зараз сезон полуниці. Ми розповідали, як швидко приготувати смачний пиріг з цією ягодою, тепер ділимось лайфхаками з її миття.

Від того, як готувати ягоди до споживання, залежить її смак і аромат, а також те, чи безпечно її їсти. Полуниця вимагає особливого підходу: вона не має шкірки, тому її необхідно ретельно очищати, щоб видалити можливі шкідливі речовини. Дієвими порадами ділиться Shuba.

Помилка, яку багато хто допускає, полягає у видаленні плодоніжки, поки операція з очищення не закінчиться. Відривайте її вже чистою — і в ягоди не потрапить ні вода, ні бруд, ні речовини, якими ви їх миєте. Далі розповімо детальніше про ефективні способи очищення.

Харчова сода

Це найшвидший спосіб очищення та миття полуниці. Треба скласти ягоди у миску чи таз і залити розчином харчової соди. Пропорція — чайна ложка соди на літр води. Достатньо кількох хвилин у розчині, щоб добре та ретельно очистити ягоди без втрати аромату.

Оцет

Оцтовий розчин — теж чудовий натуральний засіб для очищення полуниці. Змішайте оцет наполовину з водою і занурте ягоду на 5 хвилин. Потім промийте під проточною водою.

Дезинфікуючий засіб

Чудово підійде, якщо ви не впевнені у походженні полуниці. Про пропорцію зазвичай попереджає виробник на упаковці засобу. Цей метод, безумовно, є найкращим для знищення бактерій.

Вино

Гарний спосіб ретельно почистити полуницю і водночас надати ягодам ще більш вираженого смаку. Просто покладіть полуницю в контейнер, залийте будь-яким вином і залиште приблизно на 5 хвилин. Потім промийте.

Після миття видаляємо плодоніжки — і можна вживати. Або готувати ароматне варення.