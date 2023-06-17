Копійчані засоби позбавлять смердючих проблем: як прибрати неприємні запахи на кухні

Прості та швидкі способи позбутися неприємного запаху на кухні

Неприємний запах на кухні – явище дуже часте. Під час приготування страв можуть статися різні неприємності — підгоріла цибуля, втекло молоко, чистили свіжу рибу, не встигли вчасно винести відро для сміття.

Разом з РБК-Україна розповідаємо, які найпростіші засоби вам допоможуть швидко усунути неприємний запах на кухні. Впораємося з проблемою разом!

Як позбутися неприємних запахів на кухні

Якщо задихаєтеся від неприємного запаху з відра для сміття, скористайтеся наступним алгоритмом. Видаліть пакет зі сміттям або викиньте відходи, а відро ретельно помийте з миючим засобом і протріть паперовим рушником або серветкою. Дайте висохнути.

На дно покладіть кілька ватяних дисків і окропіть їх ефірним маслом або освіжувачем для повітря. Зверху поставте пакет. Ватні диски варто міняти 1-2 рази на тиждень, а відро влітку ретельно мийте хоча б раз на 7-10 днів і від неприємного запаху ви позбавитеся назавжди. Для приємного запаху можна кинути у цебро лимонну шкірку.

А ось у холодильнику та морозилці раз на 7-10 днів проводьте ревізію, видаляйте всі залишки їжі та протирайте полички ганчірочкою, змоченою в розчині оцту та води, або розчині оцту, соди та води. Мильні розлучення протріть губкою, а всі ящики помийте ретельно у теплій воді.

Для холодильника можна зробити спеціальний освіжувач своїми руками. Візьміть невелику місткість (глибоку кришку, пластмасову коробочку), насипте туди соду шаром 0,5 см. Накрийте поліетиленовою плівкою і зробіть зубочисткою отвори, щоб могло циркулювати повітря. Поставте освіжувач усередину холодильника — він захистить від неприємних запахів на 2-3 місяці.

Щоб позбавитися неприємного запаху в кухонній раковині, промийте її оцтовим розчином (1 ст. ложка на склянку води). Потім промийте гумову прокладку — саме там збираються всі бактерії та сміття. Засипте 100-150 г харчової соди у каналізаційну трубу. Залишіть на 5 хвилин, потім промийте теплою проточною водою. Після миття посуду промивайте раковину оцтовим розчином хоча б двічі на тиждень.

Посипайте сіллю свіжі плями на кухонній плиті, щоб не допустити появи неприємного запаху відразу після приготування їжі. Потім видалити такі плями вам значно легше.

Як зробити освіжувач повітря своїми руками

Для цього в пляшечці з розпилювачем змішайте суміш рослинних екстрактів, ефірних олій та води. Добре перемішайте і розпорошуйте при необхідності.

Також можна змішати ефірні олії та сушені трави в невеликій місткості та поставити в затишний куточок без кришки. Таким чином, приємний аромат буде триматися кілька тижнів.

А ось надати свіжості кухонним рушникам можна за допомогою одного засобу. Таким чином, можна вивести неприємний запах і дуже старі плями.