Тільки не пшеничне: в якому борошні смажити рибу, щоб була як з ресторану

Просунуті кулінари не використовують звичайне борошно

Риба — дуже смачна група продуктів. Та на практиці складається так, що її рідко готують для звичайного обіду чи вечері. Причина — не всі вміють робити це правильно. Ми розповідали, як приготувати хек на овочевій подушці.

Риба, смажена в паніровці — це окремий вид задоволення. Оболонка дозволяє їй бути готовою та одночасно залишитись ніжною всередині. Рецептів панірування багато. Найчастіше при цьому використовуються панірувальні сухарі або звичайне пшеничне борошно. Втім, мало хто знає, чому досвідчені кулінари при приготуванні риби від цих інгредієнтів відмовляються. Пояснює Pixelinform.

Річ у тім, що кукурудзяне борошно справляється із завданням у рази краще, ніж пшеничне. Скоринка виходить золотистою та хрумкою, а смак — м’якшим. Але на цьому переваги не закінчуються.

Кукурудзяне борошно також скорочує ризик того, що риба пригорить. Шматок у такому паніруванні виявляється буквально "запечатаним", а отже виходить ніжнішим і соковитішим.

Тепер ви знаєте, як смачно посмажити рибу з хрумкою скоринкою. Також ми розповідали, як варити яйця, щоб жовток залишався рідким.