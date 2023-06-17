Як не викинути гроші на вітер: лайфхаки, що допоможуть купити найсолодшу полуницю на ринку
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Розповідаємо, як відрізнити солодку полуницю від водянистої
Солодка, соковита та виразно червона полуниця — улюблені ласощі на початку літа. Її можна їсти самостійно, вмочаючи ягоди у цукор, або готувати з неї десерти, такі як смачний полуничний пиріг.
Навесні магазини та ринки багаті на полуницю. Але як вибрати смачну і не викинути гроші на вітер? SHUBA ділиться кількома хитрощами, які допоможуть найсолодшими ягодами цього сезону.
Лайфхак № 1
Як і у випадку з іншими фруктами та овочами, майже завжди найкращим вибором є дрібніші плоди. Велика сортова полуниця правильної форми буде не такою соковитою та солодкою. Більша полуниця зазвичай має штучний присмак, тому найкращий варіант — вибирати серед дрібнішої.
Лайфхак № 2
Про ягоди багато говорить їх запах. Виражений, яскравий запах полуниці говорить про те, що вона свіжа і виросла в природному середовищі. Полуниця без запаху або зі слабко вираженим ароматом зазвичай добирається до прилавків здалеку, а збирають її ще недозрілою.
Лайфхак № 3
Чим гірше виглядає ягода, тим більше шансів, що вона справді місцева. Домашня полуниця з городу часто буває неправильної форми. Ягоди можуть бути не найприємнішими для ока, однак вони підкорять вас своїм смаком і змусить забути про зовнішній вигляд.
Тепер ви знаєте, як правильно обирати полуницю. Також ми розповідали про найкращі способи її очищення.