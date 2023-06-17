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Як не викинути гроші на вітер: лайфхаки, що допоможуть купити найсолодшу полуницю на ринку

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Обираємо полуницю правильно
Обираємо полуницю правильно. Фото ТСН

Розповідаємо, як відрізнити солодку полуницю від водянистої

Солодка, соковита та виразно червона полуниця — улюблені ласощі на початку літа. Її можна їсти самостійно, вмочаючи ягоди у цукор, або готувати з неї десерти, такі як смачний полуничний пиріг.

Навесні магазини та ринки багаті на полуницю. Але як вибрати смачну і не викинути гроші на вітер? SHUBA ділиться кількома хитрощами, які допоможуть найсолодшими ягодами цього сезону.

Лайфхак № 1

Як і у випадку з іншими фруктами та овочами, майже завжди найкращим вибором є дрібніші плоди. Велика сортова полуниця правильної форми буде не такою соковитою та солодкою. Більша полуниця зазвичай має штучний присмак, тому найкращий варіант — вибирати серед дрібнішої.

Лайфхак № 2

Про ягоди багато говорить їх запах. Виражений, яскравий запах полуниці говорить про те, що вона свіжа і виросла в природному середовищі. Полуниця без запаху або зі слабко вираженим ароматом зазвичай добирається до прилавків здалеку, а збирають її ще недозрілою.

Лайфхак № 3

Чим гірше виглядає ягода, тим більше шансів, що вона справді місцева. Домашня полуниця з городу часто буває неправильної форми. Ягоди можуть бути не найприємнішими для ока, однак вони підкорять вас своїм смаком і змусить забути про зовнішній вигляд.

Тепер ви знаєте, як правильно обирати полуницю. Також ми розповідали про найкращі способи її очищення.

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#Полуниця #Ягоди #Лайфхак