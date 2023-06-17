Чи варто чекати магнітних бур до кінця місяця: з’явився детальний прогноз

Ситуація з активністю магнітосфери Землі залишатиметься відносно спокійною

В червні геомагнітне поле Землі залишатиметься відносно спокійним, хоча натяк на сильні збурення спостерігатиметься ближче до кінця місяця.

Про це йдеться в інформації Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.

Зазначається, що підвищена активність геомагнітного поля Землі спостерігатиметься у період 27-28 червня, втім, за даними Gismeteo, ці збурення не перевищуватимуть 4 балів. В інші дні червня активність магнітосфери не перевищуватиме 2 бали з єдиним винятком 19 числа, коли вони посиляться до трьох балів.

Таку ж інформацію наводить сонячна лабораторія Tesis.xras, а також зазначає, що ситуація буде спокійною і на початку липня. Варто додати, що магнітною бурею вважаються коливання від 5 балів і вище.

Нагадаємо, магнітні бурі — це явище, яке виникає внаслідок зустрічі сонячного вітру із магнітосферою Землі. Хоча в мережі можна зустріти багато спекуляцій на тему того, що вони здатні якось впливати на самопочуття людини, проте вагомих доказів цієї інформації немає, а вчені та лікарі ставляться до подібних тверджень дуже скептично.

Зокрема фізики стверджують, що тролейбус, що проїжджає повз людину, матиме більший електромагнітний вплив, ніж навіть найпотужніша магнітна буря.

Втім, сильні магнітні бурі можуть впливати на роботу електроніки і навіть призводити до збоїв у роботі енергомереж.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про одну з найбільших плям на Сонці, яку було виявлено в 1859 році. Вона була настільки потужною, що спровокувала магнітні бурі на Землі. Внаслідок удару згоріли телеграфічні станції і на небі з’явилися полярні сяйва.