Ждать ли магнитных бурь до конца месяца: появился детальный прогноз

Ситуация с активностью магнитосферы Земли будет оставаться относительно спокойной

В июне геомагнитное поле Земли будет оставаться относительно спокойным, хотя намек на сильные возмущения будет наблюдаться ближе к концу месяца.

Об этом говорится в информации Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Отмечается, что повышенная активность геомагнитного поля Земли будет наблюдаться в период 27-28 июня, впрочем, по данным Gismeteo эти возмущения не будут превышать 4 баллов. В остальные дни июня активность магнитосферы не будет превышать 2 баллов с единственным исключением 19 числа, когда они усилятся до трех баллов.

Такую же информацию приводит солнечная лаборатория Tesis.xras, а также отмечает, что ситуация будет спокойной и в начале июля. Стоит добавить, что магнитной бурей считаются колебания от 5 баллов и выше.

Напомним, магнитные бури — это явление, которое возникает вследствие встречи солнечного ветра с магнитосферой Земли. Хотя в сети можно встретить много спекуляций на тему того, что они способны как-то влиять на самочувствие человека, однако веских доказательств этой информации нет, а ученые и врачи относятся к подобным утверждениям весьма скептически.

В частности физики утверждают, что проезжающий мимо человека троллейбус окажет большее электромагнитное воздействие, чем даже самая мощная магнитная буря.

Впрочем, сильные магнитные бури могут оказывать влияние на работу электроники и даже приводить к сбоям в работы энергосетей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об одном из самых больших пятен на Солнце, которое было обнаружено в 1859 году. Она была столь мощна, что спровоцировала магнитные бури на Земле. В результате удара сгорели телеграфические станции и на небе появились полярные сияния.