Навіщо смажити сіль на сковороді: лайфхак, який заощадить ваш бюджет

З цим трюком вам не доведеться купувати нову сковороду

Сковороди з антипригарним покриттям значно спрощують усім життя. На жаль, згодом будь-який посуд втрачає свої властивості.

Більшість людей спише її з рахунків, але її можна врятувати за допомогою звичайної солі. Разом із "Главредом" розповімо, як це зробити.

Як відновити антипригарне покриття сковороди

Все, що вам потрібно зробити, це покрити покриття сковороди товстим шаром кухонної солі. Поставте сковороду на плиту та розігрійте її, поки вона не стане гарячою.

Після цього змийте сіль і висушіть сковороду. Ви побачите, що їжа тепер прилипатиме набагато повільніше.

Як прибрати нагар зі сковороди, що пригоріла

Таке трапляється з усіма: ви відвернулися на щось і їжа пригоріла. Кухня починає пахнути та наповнюватися димом, їжа зіпсувалася, а сковорідка має неприємний нагар. Є простий спосіб видалити всі шматочки, що пригоріли, зі сковороди за допомогою солі.

У цьому випадку просто насипте щедрий шар солі в сковороду, що пригоріла, і додайте трохи води, щоб покрити дно. Поставте її на слабкий вогонь і дайте закипіти воді 15 хвилин. Завдяки киплячій воді й солі шматочки, що пригоріли, швидко відпадуть від сковорідки.

До речі, смажити на сковороді можна так, щоби потім її не мити. Раніше "Телеграф" ділився таким лайфхаком.