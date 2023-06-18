У кого День ангела 19 червня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 19 червня, 2023 року відзначається День фермера в Україні, Міжнародний день боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту, Міжнародний день повільної прогулянки, Всесвітній день дитячого футболу, Всесвітній день мотоцикліста. Окрім того, цього дня носії шести імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 19 червня

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса. 19 червня церквою вшановується преподобний Георгій.

Єгор, — довгі роки це ім’я було народною формою імені Георгій, проте вона вже давно стала самостійним ім’ям, до того ж вельми популярним. Проте покровителями Єгорів залишаються святі Георгії.

Іларіон, — з давньогрецької перекладається як "веселий", "радісний", "тихий". 19 червня вшановується преподобний ігумен Іларіон Новий, Далматський.

Рафаель, — ім’я біблійного походження, що означає "Бог зцілив". 19 червня вшановується Рафаїл Шейченко.

Жіночі іменини 19 червня

Сюзанна, — це гарне ім’я має єврейське походження і перекладається як "лілія". 19 червня вшановується преподобномучениця Сосанна (Сусанна) Салернська.

Фекла, — це рідкісне на сьогоднішній день ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "слава Божа". 19 червня церквою вшановується преподобномучениця Фекла Салернська.

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