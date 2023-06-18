Щоб не горіло і не прилипало: чим замінити пергамент на кухні

Це не привід одразу бігти в магазин по заповітний рулон

Готуючи домашню випічку, наприклад, смачний кіш-лорен, кулінари часто не перевіряють необхідні елементарні предмети та продукти, які рідко закінчуються. До цього списку відноситься фольга, сіль, оцет і пергаментний папір.

Випадки з останнім — найприкріші — духовка пашіє жаром, тісто вже готове, але немає, на чому його спекти. Разом із "Вікнами" розповідаємо, чим замінити пергамент.

Чим замінити пергаментний папір:

креслярська калька, промащена з двох сторін олією;

звичайний офісний папір (чистий), теж промаслений;

харчовий пергамент (щільний папір, з якого виготовлені пакети для випічки в супермаркетах).

Якщо ви не знайшли взагалі ніякого паперу зі списку, деко або форму можна змастити чимось жирним. Підійде олія, масло, смалець.

Силіконовий килимок

Це вдалий варіант замінника. Також тісто на ньому можна і розкочувати, і випікати. Він не розплавиться від високих температур і не вступить в реакцію з інгредієнтами.

Фольга

Алюмінієва харчова фольга теж підійде. В деяких випадках навіть буде кращою, ніж пергамент — її можна скласти в кілька разів і зробити довільну форму під пиріг чи кекс.

Якщо це страва з борошна, фольгу рясно змащують олією. Водночас для запікання овочів, риби та м’яса це робити не обов’язково.

Чим ще замінити пергамент

жир або масло

манка або сухарі

Для цього способу чисте деко змащують жирним продуктом і рясно присипають панірувальними сухарями (або манкою). Також ми розповідали, як готувати кондитерську крихту для булочок.