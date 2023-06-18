Зірки прихильні до них: названо головних щасливчиків тижня за картами Таро

Цих знаків найближчим часом чекають успіхи та гармонія

Друга половина червня обіцяє бути сприятливою одразу для п’яти знаків Зодіаку — вони можуть наступного тижня зустріти своє кохання, виконати бажання і досягти успіхів у починаннях.

Цими знаками є Телець, Близнюки, Козоріг, Водолій та Риби, говорить гороскоп Таро від "Телеграфу" на тиждень з 19 по 25 червня включно.

Тільцям випала перевернута Сімка мечів

У звичайному положенні ця карта нестабільних зусиль, проте перевернутою вона каже, що найближчим часом ситуація вирівняється. Якщо Вас недооцінювали або образили, незабаром ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, зізнання, винагороду за свої зусилля.

Близнюкам випала Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся попрацювати, оскільки Ваша праця швидше за все окупиться, і вдасться реалізувати все задумане.

Козерогам випала Королева пентаклів

Впевненість і практичність — ось під яким гаслом пройде для Вас наступний тиждень. Карта каже, що Ваша праця добре окупиться, Ви будете плідно працювати для благополуччя себе та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

Водоліям випав Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, незабаром виповниться Ваше давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до інтуїції і не проґавте можливість провести час із близькими.

Рибам випала Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що найближчі дні будуть сприятливими для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти наступного тижня згідно з картами Таро.