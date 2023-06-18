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Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: перед Левами відкривається вікно можливостей, а Раки можуть втратити гроші

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро на фінанси для кожного знака Зодіаку на тиждень із 19 по 25 червня 2023 року Новина оновлена 18 червня 2023, 10:30
Зробили розклад Таро на фінанси для кожного знака Зодіаку на тиждень із 19 по 25 червня 2023 року

Розповідаємо, чого чекати всім знакам протягом тижня

У другій половині червня 2023 року багатьом може не пощастити з грошима, проте інші, навпаки, зможуть відкрити нову справу або отримати спадщину.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали цього тижня у фінансовому розкладі:

Овен — перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні карта каже, що найближчими днями гроші будуть йти від Вас і у професійній діяльності не щаститиме. Порада на найближчий час: більше спіть, перегляньте погляди на життя, вибачтеся перед тим, кого образили, і можливо вдасться взяти себе в руки.

Тілець — перевернута Королева жезлів

Цього тижня Вам немає сенсу навіть пробувати гнатися за грошима — всі зусилля не дадуть результату, можуть виникнути різні побутові та професійні невдачі. Краще поки переключитися з роботи на щось інше, може займіться саморозвитком.

Близнюки — перевернута Четвірка жезлів

Зазвичай це гарна карта, але в перевернутому вигляді вона каже, що поки очікувати результатів Вашої роботи не варто, треба намагатися працювати ефективніше або змінити сферу діяльності. Хороші новини ще будуть, але не зараз.

Рак — перевернутий Король мечів

На наступному тижні Ви можете бути надмірно самовпевненими та агресивними, що може обернутися проблемами у справах та на роботі. Може дійти навіть до звільнення та фінансових втрат.

Лев — Паж жезлів

Карта вказує, що на тижні у Вас будуть сприятливі можливості для кар’єрного зростання та вирішення ділових питань, однак чи скористаєтеся Ви ними, — залежить тільки від Вас.

Діва — перевернуте Сонце

Наступного тижня не все може скластися так, як ви хочете — на шляху до успіху можуть виникнути несподівані перешкоди та відстрочки, внаслідок чого Ви можете отримати посередній результат, частковий успіх замість повного.

Терези — перевернутий Король пентаклів

Ближче до кінця червня Ви можете бути дуже стурбовані своїм фінансовим становищем, але карта попереджає, що краще не вдаватися до нечесних і/або протизаконних методів, удача буде не на Вашому боці.

Скорпіон — перевернутий Повішений

Найближчого тижня Ви можете зірватися і ризикнути, проте це не виправдає себе і швидше за все Ви тільки посилите своє становище. Намагайтеся стримати емоційні пориви.

Стрілець — перевернена Шістка мечів

У цьому положенні карта говорить про нерозв’язність проблем, швидше за все справа закінчиться невдачею, домовитися не вийде і становище стане безвихідним. Крок був зроблений невірно, і, якщо це можливо, спробуйте повернутися на вихідні позиції.

Козоріг — Десятка пентаклів

Ваше фінансове становище почне помітно зростати, Ви можете отримати сімейні гроші, спадок, пенсію. Карта вказує, що Ви можете досягти процвітання в родинному колі, наприклад, попрацювавши з родичами над спільною справою.

Водолій — Смерть

Що ж, назва карти вже сама по собі натякає, що тиждень видасться непростим — попереду глобальна зміна фінансового стану. Можливо, ви втратите роботу чи усвідомите безперспективність старих вкладень. А можливо, навпаки підходить кінець складного періоду. У будь-якому випадку, це "смерть" старих засад, на яких базувалося ваше матеріальне становище.

Риби — Трійка пентаклів

Це дуже гарна мапа. Вона не обіцяє запаморочливого успіху й раптово приваленого багатства, проте вказує, що Ваші справи повільно, але впевнено йдуть вгору — очікуване підвищення трапиться свого часу, а збитків, непередбачених витрат і втрат поки що не передбачається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця року за картами Таро.

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