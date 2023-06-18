Финансовый гороскоп Таро на неделю: перед Львами открывается окно возможностей, а Раки могут потерять деньги

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

Во второй половине июня в 2023 году многим может не повезти с деньгами, однако другие наоборот смогут открыть новое дело или получить наследство.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта говорит, что в ближайшие дни деньги будут уходить от Вас и в профессиональной деятельности не будет везти. Совет на ближайшее время, — больше спите, пересмотрите взгляды на жизнь, извинитесь перед тем, кого обидели, и возможно получится взять себя в руки.

Телец — перевернутая Королева жезлов

На этой неделе Вам нет смысла даже пробовать гнаться за деньгами, — все усилия не принесут результата, могут возникнуть различные бытовые и профессиональные неудачи. Лучше пока переключитесь с работы на что-то другое, может займитесь саморазвитием.

Близнецы — перевернутая Четверка жезлов

Обычно это хорошая карта, но в перевернутом виде она говорит, что пока ожидать результатов Вашей работы не стоит, надо стараться работать эффективнее или сменить сферу деятельности. Хорошие новости еще будут, но не сейчас.

Рак — перевернутый Король мечей

На следующей неделе Вы можете быть чрезмерно самоуверенны и агрессивны, что может обернуться проблемами в делах и на работе. Может дойти даже до увольнения и финансовых потерь.

Лев — Паж жезлов

Карта указывает, что на неделе у Вас будут благоприятные возможности для карьерного роста и решения деловых вопросов, однако воспользуетесь ли Вы ими, — зависит только от Вас.

Дева — перевернутое Солнце

На следующей неделе не все может сложиться так, как вы хотите, — на пути к успеху могут возникнуть неожиданные препятствия и отсрочки, в результате чего Вы можете получить посредственный результат, частичный успех вместо полного.

Весы — перевернутый Король пентаклей

Ближе к концу июня Вы можете быть очень озабочены своим финансовым положением, но карта предупреждает, — лучше не прибегать к нечестным и/или противозаконным методам, удача будет не на Вашей стороне.

Скорпион — перевернутый Повешенный

В ближайшую неделю Вы можете сорваться и рискнуть, однако это не оправдает себя и скорее всего Вы только усугубите свое положение. Постарайтесь сдержать эмоциональные порывы.

Стрелец — перевернутая Шестерка мечей

В этом положении карта говорит про неразрешимость проблем, — скорее всего, дело закончится неудачей, договориться не выйдет и положение станет безвыходным. Шаг был сделан неверно, если это возможно, то попробуйте вернуться на исходные позиции.

Козерог — Десятка пентаклей

Ваше финансовое положение начнет заметно расти, Вы можете получить семейные деньги, наследство, пенсию. Карта указывает, что Вы можете достичь процветания в кругу семьи, — например, поработав с родственниками над общим делом.

Водолей — Смерть

Что ж, название карты уже само по себе намекает, что неделя выдастся непростой, — впереди глобальная перемена финансового положения. Возможно, вы потеряете работу или осознаете бесперспективность старых вложений. А возможно наоборот подходит конец сложного периода. В любом случае, это "смерть" старых устоев, на которых базировалось ваше материальное положение.

Рыбы — Тройка пентаклей

Это весьма хорошая карта. Она не обещает головокружительного успеха и внезапно привалившего богатства, однако указывает, что Ваши дела медленно, но уверенно будут идти вверх, — ожидаемое повышение случится в свое время, а убытков, непредвиденных трат и потерь пока не предвидится.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года по картам Таро.