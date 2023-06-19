Ви могли не знати: як обрати найкращу капусту на ринку

Є кілька нюансів, про які варто пам’ятати

Сезонні фрукти й овочі багаті багатьма вітамінами. Ми розповідали, як обрати найкращу полуницю. Тепер ділимось порадами щодо білокачанної капусти.

Найпростіший шлях до найсмачніших страв — якісні продукти. разом з Ukr.Media розповідаємо, як правильно вибрати капусту, щоб вона виявилася свіжою і шалено соковитою. Варто звернути увагу на декілька визначальних ознак.

Колір качана

Вибираючи капусту на ринку або в магазині, зверніть увагу на те, якого вона кольору. Він повинен бути яскраво-зеленим, за відтінком схожим на шкірку стиглого лайма. Якщо він більш жовтуватий — овоч встиг залежатися.

Твердість

Помацайте качан, натисніть пальцем. Якщо капуста тверда і щільна, значить, вона свіжа. Якщо ж качан дуже м'який, це може свідчити про те, що овоч уже почав псуватися всередині.

Листочки

Листя капусти не має бути м'яким. Гарна ознака — якщо воно притиснуте до стрижня дуже щільно. Це показник того, що капуста свіжа.

Ознаки псування

Одна з перших ознак, що овоч почав псуватися — зів’яле листя з плямами. Вони можуть свідчити про початок гниття. Таку капусту брати не варто.

Капуста: правильне зберігання

В холодильнику овоч буде якомога довше залишатися свіжим і хрустким. Так капуста збереже всі поживні властивості. Свіжий качан, поміщений у поліетиленовий пакет, у холодильнику може зберігатись впродовж цілих 14 днів.

Пам’ятайте — велика капуста зазвичай має дуже насичений і водночас м'який смак. Тоді як качани невеликих розмірів часто жорсткіші. Також ми розповідали, як готувати смачні капустяні оладки.