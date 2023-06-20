Без овочів не обійдеться і тут: п’ять доступних варіантів, ніж замінити губку на кухні

Мити посуд можна не лише звичними губками

Звичайні губки для миття посуду залишаються новими і чистими дуже недовго — достатньо буде кілька разів помити ними тарілки, миски та каструлі, щоб цей предмет виглядав непривабливим. А ось якщо користуватись нею цілий тиждень, на губці ще й накопичиться багато мікробів і зберуться залишки жиру та їжі – тоді цей предмет потрібно викинути якнайшвидше.

Для збереження свого здоров’я та здоров’я своєї родини губки для посуду потрібно регулярно міняти на нові. Разом із "Главредом" розповімо, що можна використовувати замість губки, якщо їх немаєо під рукою.

Чим можна замінити губку

Для миття посуду можна використовувати звичайну ганчірку із міцної тканини невеликого розміру. Після використання її буде легко очистити, ніж мочалку. Достатньо лише сполоснути під проточною водою із засобом для миття посуду або господарським милом, і вона знову стане чистою.

Махрові рушники, якими ви вже не користуєтеся, можна нарізати на зручні квадратики. Вони чудово справляються із завданням миття посуду. Але є один мінус — сохнуть такі махрові ганчірки не дуже швидко.

Вам можуть допомогти мочалки з люфи. Люфа – це рослина, плоди якої на вигляд нагадують кабачок або великий огірок. Достатньо висушити і очистити плід, щоб отримати мочалку. Через екологічність такі природні мочалки зараз досить популярні та їх багато де можна придбати.

Ця мочалка чудово впорається з відмиванням бруду та жиру від посуду. При цьому її саму легко очистити та продезінфікувати.

Можна придбати моток бавовняного шнура і самостійно зв’язати з нього невелику мочалку квадратної або прямокутної форми. Такий матеріал чудово відмиватиме посуд, а при цьому його легко очистити — випрати під проточною водою і дати висохнути.

Марля — це ще один добрий варіант, ніж замінити губку для миття посуду. М’який матеріал не дряпатиме поверхню посуду, але при цьому буде нормально її очищати. Тому для тефлонового та керамічного покриття такий спосіб підійде ідеально, хоча застосовувати його можна для будь-яких видів посуду. Марлю легко очистити від забруднень та просушити, але врахуйте, що цей матеріал недовговічний.

Раніше ми розповідали, як очистити губку від бактерій. Ці методи допоможуть продезінфікувати губку і продовжити термін служби на вашій кухні.