Варто знати: скільки часу варити курячі ніжки до повної готовності

Є кілька секретів, які повинен знати кожен кулінар

Нещодавно ми ділились рецептом смачних курячих крилець. Тепер розповідаємо, скільки часу потрібно варити курячі гомілки.

Саме ця частина користується особливою популярністю серед кулінарів. Разом із порталом "Главред" розповідаємо, скільки потрібно варити курячі ніжки до повної готовності.

Перевірка готовності

Є один гарний спосіб перевірити ступінь готовності курячих гомілок. Для цього слід дістати одну з них на тарілку або обробну дошку та проколоти бік гомілки виделкою і подивитися, який сік при цьому витікатиме. Якщо рожевого – то курятину ще потрібно трішки доварити, якщо прозорого – гомілка готова.

Скільки часу потрібно курячим ніжкам

Якщо ви варите курячі гомілки, зазвичай достатньо проварити їх впродовж 30 хвилин. Це ідеальний час, якщо вони свіжі — якщо заморожені, то цей показник збільшується.

Загалом же час, який знадобиться для варіння, залежить від кількох факторів. Для м'яса курей бройлерних порід на приготування знадобиться 25-30 хвилин з моменту закипання води. Якщо це гомілки домашньої курки, то їх потрібно варити від 30 до 45 хвилин.

Якщо ж мова йде про ароматний бульйон для супу з курячих гомілок, їх слід готувати значно довше. На цей піде мінімум година на маленькому вогні.

Тепер ви знаєте, як варити курячі гомілки. Також ми розповідали, як обрати найкращу капусту.