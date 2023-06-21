Як часто потрібно міняти губку для миття посуду: майже ніхто цього не знає

З кожним днем губка для миття посуду стає менш гігієнічною

Губка для посуду – це річ, яку ми користуємося щодня. Вона дуже корисна у господарстві і з нею можна очистити не лише посуд.

Зазвичай ми змінюємо губку лише тоді, коли вона втрачає свій зовнішній вигляд і перестає виконувати свою функцію. Але тільки ось чи правильно ми робимо? Разом з Sante Plusmag розповімо, коли слід замінити губку для миття посуду і як запобігти розмноженню в ній шкідливих бактерій та плісняви.

Як часто потрібно міняти кухонні губки

Якщо ви щодня миєте посуд губкою, його рекомендується міняти кожні два тижні. За перших ознак пошкодження слід викинути цей предмет.

Якщо губка використовується для очищення поверхонь (наприклад, раковина), то міняти її потрібно кожні два місяці. Але це правило діє за умови, якщо ви регулярно чистите та дезінфікуєте її.

Як зробити так, щоб губка служила довше

Для цього потрібно щоразу якнайсильніше віджимати її після використання і не класти в ємність з водою — вся справа в тому, що вологість породжує бактерії. Також потрібно давати губці добре висохнути, щоб вона не мала неприємного запаху.

Як очистити губку від мікробів

Для цього помістіть її в кошик для столових приладів у посудомийній машині або пральну машинку при 60°C. Другий спосіб очищення губки — замочити її в мильній воді та покласти в мікрохвильову піч на 2 хвилини.

До речі, мити посуд можна не тільки лише за допомогою губки для посуду. Є щонайменше п’ять доступних варіантів, чим її можна замінити.