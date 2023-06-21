Не злипнуться і не розлізуться: заморозити огірки — реально

Розповідаємо, як зробити таку заготовку

Ми розповідали, як правильно заморожувати полуницю. Мало хто знає, та смачну заготовку можна зробити і з огірків.

Мало хто знає, та можна заморозити їх, щоб насолодитися навіть коли мине сезон. Порадами ділиться SHUBA. Є кілька способів зберегти їх в морозильній камері на зиму.

Як заморозити огірки: нарізка

Простий спосіб заморожування. Зберігати цілі огірки — марна справа. Вони стануть водянистими та розмокнуть після розморожування.

Спочатку промийте та обсушіть огірки. Переконайтеся, що зовні немає води. Нарізаємо їх кружечками завтовшки від 1 см. Викладаємо шарами на обробну дошку, перешаровуючи харчовою плівкою або пергаментом. Заморозьте. За кілька годин можна перекласти заморожені кружальця в контейнер або пакет — для зручного зберігання. Огірочки не злипнуться в одну велику масу, і ви можете щоразу виймати скільки завгодно огірків.

Як заморозити огірки: пюре

Це ще один раціональний спосіб зберегти огірки. Миємо овочі, сушити їх не потрібно. Зрізаємо будь-які стебла або жорсткі кінці, а потім перебиваємо блендером. Можна додати невелику кількість води та збити до рідкої та пінистої маси.

Щоб заморозити огіркову рідину, перелийте її в придатний для заморожування контейнер або банку та щільно закрийте. Або заморозьте в формах для льоду — найзручніше після повного заморожування вийняти їх і зберігати в пакеті на блискавці.

Як використовувати заморожені огірки в рецептах

Розморожені огірки не будуть такими хрусткими, як свіжі. Але вони справді добре смакують у холодних стравах. Можна додати кубики огіркового пюре до соусу дзадзикі, замість льоду класти в коктейлі з міцним алкоголем. Також ми розповідали, як заморозити зелену цибулю.