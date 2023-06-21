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Не злипнуться і не розлізуться: заморозити огірки — реально

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Заморожені огірочки ідеальні до коктейлів та соусів
Заморожені огірочки ідеальні до коктейлів та соусів. Фото pexels.com

Розповідаємо, як зробити таку заготовку

Ми розповідали, як правильно заморожувати полуницю. Мало хто знає, та смачну заготовку можна зробити і з огірків.

Мало хто знає, та можна заморозити їх, щоб насолодитися навіть коли мине сезон. Порадами ділиться SHUBA. Є кілька способів зберегти їх в морозильній камері на зиму.

Як заморозити огірки: нарізка

Простий спосіб заморожування. Зберігати цілі огірки — марна справа. Вони стануть водянистими та розмокнуть після розморожування.

Спочатку промийте та обсушіть огірки. Переконайтеся, що зовні немає води. Нарізаємо їх кружечками завтовшки від 1 см. Викладаємо шарами на обробну дошку, перешаровуючи харчовою плівкою або пергаментом. Заморозьте. За кілька годин можна перекласти заморожені кружальця в контейнер або пакет — для зручного зберігання. Огірочки не злипнуться в одну велику масу, і ви можете щоразу виймати скільки завгодно огірків.

Як заморозити огірки: пюре

Це ще один раціональний спосіб зберегти огірки. Миємо овочі, сушити їх не потрібно. Зрізаємо будь-які стебла або жорсткі кінці, а потім перебиваємо блендером. Можна додати невелику кількість води та збити до рідкої та пінистої маси.

Щоб заморозити огіркову рідину, перелийте її в придатний для заморожування контейнер або банку та щільно закрийте. Або заморозьте в формах для льоду — найзручніше після повного заморожування вийняти їх і зберігати в пакеті на блискавці.

Як використовувати заморожені огірки в рецептах

Розморожені огірки не будуть такими хрусткими, як свіжі. Але вони справді добре смакують у холодних стравах. Можна додати кубики огіркового пюре до соусу дзадзикі, замість льоду класти в коктейлі з міцним алкоголем. Також ми розповідали, як заморозити зелену цибулю.

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