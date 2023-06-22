Багато хто про це навіть не замислювався: коли необхідно міняти обробну дошку

Розповідаємо, як стежити за обробними дошками

Дерев’яна обробна дошка — незамінний на кухні предмет. Але якщо вчасно не міняти обробні дошки та використовувати одну для всіх видів продуктів, то великий ризик негативного впливу на життя та здоров’я людини.

Разом з Ukr.Media розповімо, як часто оновлювати цей кухонний інвентар та яким чином слід доглядати за ним. З цими порадами ви убезпечите не лише себе, а й свою родину.

З якого матеріалу краще вибирати обробну дошку

Дерев’яні дошки досить швидко та легко ушкоджуються ножем. Кожна подряпина – це сприятливе середовище у розвиток шкідливих мікроорганізмів.

Наприклад, якщо ви обробляли на такій дошці сире м’ясо, дерево може легко увібрати рідину, в якій може бути бактерія "лістерія". Вона здатна проникати всередину організмів і в кращому разі викликати отруєння, у гіршому – серйозні патології.

Якщо дошку погано промили, бактерія може потрапити інші види продуктів при контакті з ними. Тому для зниження ризику перехресного забруднення фахівці рекомендують по можливості мати кілька дощок і віддати перевагу пластиковому варіанту — він відрізняється більшою міцністю.

Як часто потрібно міняти обробні дошки

Це необхідно робити в той момент, коли вони змінюють свій колір через велику кількість подряпин, пошкоджень – саме у них накопичується бруд. Коли ви не можете відмити дошку до свого вихідного кольору, це сигнал, що інвентар дійсно варто оновити.

Як правильно мити обробні дошки

Мити обробні дошки слід відразу після використання, поки забруднення не встигло висохнути. Тоді достатньо пройтися губкою зі звичайним мийним засобом і прополоскати під струменем води.

Якщо дошка висохла, то все, що було на поверхні, ввібралося. В цьому випадку дошку слід продезінфікувати.

Обробну дошку можна відправити її в посудомийну машину — вода, нагріта до 84 градусів, здатна вбити будь-які мікроорганізми. Якщо посудомийки немає, помістіть предмет у посудину з водою та оцтом.

Раніше ми вже розповідали про способи очищення обробної дошки. Кілька хвилин — і кухонне начиння буде майже стерильне