Язик без кісток: названо найзатятіших пліткарів серед знаків Зодіаку

Найулюбленіше заняття цих знаків — перемивати комусь кісточки

Є люди, яким можна довірити найпотаємніші секрети, тому що вони надійні й не балакучі, а є ті, хто просто не може жити без пліток. Астрологи кажуть, що є три представники зодіакального кола, які мають погану звичку видавати чужі таємниці, тож із ними треба бути обережнішими.

Ці знаки Зодіаку зовсім не замислюються над тим, що розкривають про інших особисту інформацію, тому що "промивання кісток" їхнє улюблене заняття. З ким точно не варто ділитися секретами розказано в матеріалі Kinoafisha.

Названі головні пліткарі серед знаків Зодіаку

Овен

Люди, народжені під цим знаком, досить імпульсивні та непередбачувані. Вони готові вислухати ваші таємниці, але не можуть обіцяти, що ця інформація не потрапить у "чужі вуха". Якщо ви посваритеся або образите Овна, то будьте певні, що завтра всі дізнаються про ваші потаємні секрети. Більше цього, цей знак може прикрасити інформацію, адже у нього все гаразд із фантазією.

Близнюки

Представники цього знака також обожнюють плітки, і вони вміють добре й правдоподібно брехати, навіть на ходу вигадуючи неймовірні деталі. Будьте обережні з Близнюками, тому що вони можуть бути дуже підступними та непостійними.

Стрілець

Ще один знак Зодіаку, який обожнює плітки та інтриги. Але завдяки своїй легкій компанійській вдачі вони можуть розбалакати співрозмовникам будь-які таємниці, які їм хтось довірив. І Стрільці навіть не відчувають при цьому докорів совісті.

"Телеграф" писав раніше, які знаки Зодіаку найпідступніші. Астрологи радять бути з ними дуже обережними.