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Тісто підніметься за лічені хвилини: лайфхак досвідчених кулінарів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Що зробити, щоб тісто швидко підійшло
Що зробити, щоб тісто швидко підійшло. Фото nv.ua

Знадобиться звичайна макаронина

Ми розповідали, як тонко розкочувати тісто, щоб воно не прилипало до скалки і не рвалось. Тепер ділимось способом, з яким тісто буде значно швидше підходити. Завдяки цьому лайфхаку від кулінарів тісто підніметься за лічені хвилини.

У більшості випадків випічка — це тривала затія. Саме лише тісто піднімається від півгодини. А деякі рецепти передбачають 2 або й 3 години вистоювання. Але цей процес можна прискорити, інформує Ukr.Media.

Є один спосіб, яким користуються кондитери зі стажем. Він до сміховинного простий. Достатньо встромити у тісто шматок макаронини. Але спіралька, бантик або спагетті для цієї мети не підійдуть. Потрібно, щоб усередині була порожнина, дірочка, як у класичних макаронах пенне. Цей отвір в макаронному виробі — принципово важливий.

Секрет швидкого підняття тіста полягає в тому, що повітря буде проходити через дірочку. Так тісто швидше ним збагатиться. Не обмежуйтесь однією макарониною — вставте від трьох до десяти в різних місцях поверхні тіста. Так воно підніметься за лічені хвилини.

Тепер ви знаєте, як пришвидшити процес підіймання тіста. Цей спосіб знадобиться вам, якщо захочете приготувати пухкі дріжджові рогалики.

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#Рецепт #Макарони #Тісто #Лайфхак