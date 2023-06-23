Не тільки для посуду: що можна зробити з губок для миття посуду

Ці поради вам точно знадобляться!

Губки для миття посуду часто перетворюються на сміття після їх вживання. Але чому б не дати їм другий шанс і використати їх для створення корисних та цікавих речей.

Разом з "Главредом" пропонуємо перетворити губки для миття посуду на функціональні предмети повсякденного використання. Включаємо фантазію та економимо бюджет!

Як можна використовувати старі губки для миття посуду

Вони можуть стати ідеальними матеріалами для створення антистресових іграшок. Виріжте з губок різні форми (кубики або кола) і зберіть їх разом із гумовою стрічкою або шнуром. Таку іграшку можна стискати та м’яти в руках, щоб зняти напругу та покращити настрій.

Старі губки можна використовувати як підставки для гарячих предметів на кухні. Просто виріжте губку потрібного розміру та форми, і закріпіть її на дні або бічній поверхні таці. Вони захистять поверхні від пошкоджень та опіків, коли ви ставите гарячу каструлю або сковороду.

Якщо губка стала неефективною для миття посуду, ви можете використовувати її як ганчірочку для чищення різних поверхонь у будинку. Розріжте губку на кілька шматочків і використовуйте для прибирання ванної кімнати, кухні або інших приміщень. Вони чудово справляються з видаленням пилу, бруду та плям.

Старі губки можна перетворити на веселі іграшки для ванної кімнати. Виріжте із губок рибок, тварин або квіти, прикріпіть до них очі та інші декоративні елементи. Діти будуть у захваті від таких яскравих і пливучих іграшок під час купання.

До речі, губки для миття посуду роблять різних кольорів не просто так. Ці знання допоможуть вам на кухні!