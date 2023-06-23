Ви могли про це не знати: як заморозити руколу з усіма вітамінами

Щоб ласувати навіть взимку

Ми розповідали, як заморожувати зелену цибулю. Тепер ділимось секретами збереження руколи в морозильній камері.

Більшість кулінарів вже призвичаїлися заморожувати на зиму не лише овочі та фрукти, а й зелень і трави. До корисних рослин належить і рукола. Pixelinform розповідає, як правильно заморозити її на зиму. Досвідчені кулінари знають — перш ніж заморозити цю рослину, потрібно знати деякі нюанси. Інакше листя після розморозки листя буде слизьке і непрезентабельне на вигляд.

Спосіб 1

Підходить, якщо у вашому холодильнику є функція шокової заморозки. Якщо ви вирощуєте руколу, найкраще зібрати врожай після того, як обсохне роса. Якщо купуєте — вимийте зелень, а потім обсушіть на рушнику. Зелень розкладаємо по пакетах або контейнерах та використовуємо функцію шокової заморозки. Так листя не втратить своєї структури.

Спосіб 2

Можна приготувати рослинну пасту. Таку заготовку можна використовувати у процесі приготування соусів, супів та інших страв. Чисте і сухе слід подрібнити ножем або блендером (але не до однорідного). Додаємо сіль, перемішуємо, утрамбовуємо — і можна забирати в морозилку.

Який би спосіб ви не вибрали, потрібно бути готовим до того, що після розморожування рукола буде не така гірка і пекуча. Зате всі вітаміни та аромат збережуться. Також ми розповідали, як заморожувати полуницю.