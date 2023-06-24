Знадобиться наждачка, чашка і напилок: три способи наточити тертку

Пару хвилин — і ваша тертка буде гострою

Багато хто стикався з проблемою, коли тертка для овочів затупилась і перестала бути "помічником" на кухні. У такій ситуації чимало тих, хто просто викидає тертку та біжить до магазину за новою.

Але насправді не потрібно витрачати гроші на нову кухонну приналежність, адже навіть удома можна легко поточити терку для овочів. Разом з "Главредом " поділимося трьома найкращими та ефективними способами. У цьому вам допоможуть керамічна чашка, круглий напилок з ножем або звичайний папір наждачки.

Як нагострити терку керамічною чашкою

У цій справі знадобиться керамічна чашка з необробленим дном. Саме ці краї необхідно використовувати для заточування терки.

Вам варто взяти чашку і почати терти нею по тертці вгору-вниз, вдаючи, що ви натираєте чашку. Такими рухами варто пройтися по всіх гранях тертки. Після цього вам варто лише помити кухонне приладдя.

Як заточити тертку наждачним папером

Для цього способу вам необхідно взяти наждачний папір із зернистістю Р120 та Р180. Спочатку варто почати використовувати папір із зернистістю Р120. Нею необхідно почати шліфувати терку, також проводячи зернистою поверхнею вгору-вниз.

Коли всі грані будуть пройдені, можна починати використовувати папір Р180. Після цього необхідно помити тертку і можна скористатися нею.

Як нагострити тертку круглим напилком і ножем

Вважається, що це хоч і найдовший, але найефективніший спосіб, щоб наточити тертку. Для цього вам необхідно взяти круглий напилок і заточити кожний отвір терки окремо. Після цього варто вставляти ножа в кожну грань зсередини та прокручувати їм.

Раніше ми розповідали, навіщо потрібна на тертці сторона з горизонтальними отворами. Ця кухонна приналежність значно полегшить вам життя.