Що робити, якщо капусту атакують шкідники: дачникам підказали старий, але ефективний метод захисту

Капуста – улюблені ласощі не тільки людини, а й комах

На городі між дачниками та шкідниками йде справжня війна за врожай. А одним із овочів, які так люблять хрестоцвіті блішки, білянки, слимаки та інші комахи є капуста. Тому потрібно вживати заходів щодо захисту городніх рослин.

Експерти не радять одразу ж бігти до магазину за дорогою "хімією", можна обійтися і домашніми засобами. У матеріалі Belnovosti розповіли про метод, який давно довів свою ефективність у боротьбі зі шкідниками.

Як захистити капусту від шкідників

Дачникам радять взяти звичайне хазяйське мило, воду і просіяну деревну золу. Якщо золи вдома немає, тоді можна її замінити добре просушеним ґрунтом. Знадобиться три столові ложки мила, які потрібно нарізати цівкою і розвести у двох літрах води. Через мило розчин прилипне до капусти, але головним компонентом є або зола, або ґрунт.

Експерти кажуть, що потрібно зробити так, щоб зола "взялася" на листі овочів, також розчином потрібно обробити землю неподалік місця, де ростуть рослини.

На жаль, у цього способу є один недолік – такий захист діє до сильного дощу, який змиває шар мила та пилку.

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