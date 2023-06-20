Попелиця й мурахи злякаються цього коктейлю: рецепт ефективного засобу від шкідників

Простий засіб врятує рослини від надокучливих комах.

Набридливих мурах та попелицю, яку вони приваблюють, можна перемогти без застосування хімії. На що тільки не йдуть дачники у боротьбі із цими шкідниками. Свою ефективність серед інших засобів показав гострий перець.

Рецепт перцевого коктейлю, від якого з грядок втечуть усі шкідники, опублікував Telegram-канал "Дача. Сад та город UA".

Вам знадобиться червоний мелений гострий перець. 25 г цієї приправи потрібно залити 0,5 літра окропу. Настоювати розчин потрібно 3-4 години. Щоб засіб краще затримувався на рослинах, до нього можна додати будь-яке мило.

Коли перцевий настій охолоне, вилийте його в 5-літрову ємність із водою та обприскуйте їм рослини.

Процедуру потрібно проводити вечорами раз на два тижні.

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