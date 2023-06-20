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Попелиця й мурахи злякаються цього коктейлю: рецепт ефективного засобу від шкідників

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Комахи зникнуть із ділянки
Комахи зникнуть із ділянки. Фото pexels.com

Простий засіб врятує рослини від надокучливих комах.

Набридливих мурах та попелицю, яку вони приваблюють, можна перемогти без застосування хімії. На що тільки не йдуть дачники у боротьбі із цими шкідниками. Свою ефективність серед інших засобів показав гострий перець.

Рецепт перцевого коктейлю, від якого з грядок втечуть усі шкідники, опублікував Telegram-канал "Дача. Сад та город UA".

Вам знадобиться червоний мелений гострий перець. 25 г цієї приправи потрібно залити 0,5 літра окропу. Настоювати розчин потрібно 3-4 години. Щоб засіб краще затримувався на рослинах, до нього можна додати будь-яке мило.

Коли перцевий настій охолоне, вилийте його в 5-літрову ємність із водою та обприскуйте їм рослини.

Процедуру потрібно проводити вечорами раз на два тижні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як гуманно відлякати птахів від плодових дерев.

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#Червоний перець #Попелиця #Мурахи #Лайфхак