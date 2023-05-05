Фольга, диски та дзвіночки: невинні лайфхаки, як швидко позбутися птахів у саду

Забудьте про агресивні методи

Досадою власників садів є різні шкідники, які так і намагаються всього за кілька хвилин зруйнувати важку роботу кількох місяців. Особливо впертими є птахи, які кружляють над ділянкою та клюють фрукти, рослини і навіть насіння. На щастя, є кілька простих і практичних порад щодо безпечного їхнього відображення.

Дуже важливо не шкодити птахам, адже це живі істоти, необхідні для правильного функціонування екосистеми, пише santeplus. Тому намагайтеся віддавати перевагу натуральним та екологічним інгредієнтам.

Як відлякати птахів від вашого саду

Алюмінієва фольга

Все дуже просто: відріжте кілька шматочків і повісьте їх на видноті серед дерев у саду. Цей сріблястий матеріал відбиватиме світло і блищатиме так сильно, що відразу відлякає птахів.

Дзвіночки

Купуйте дзвіночки або інші інструменти, які видають певні гучні звуки. Вони майже відразу відлякають птахів.

Вітрові пристрої

Вітроенергетичні пристрої, такі як вітряки, прапори або інші подібні гаджети є хорошим варіантом для відлякування птахів, не завдаючи їм шкоди.

Підроблені птахи

Візьміть кілька пластикових птахів та повісьте їх на гілки дерев. Робіть ставки на ворон, орлів чи соколів. Як не дивно, ці хибні птахи вміють наводити жах інших птахів. Вони покинуть вашу власність миттєво.

Компакт-диски

Візьміть мотузку та кілька старих компакт-дисків. Повісьте їх на стволи дерев або навіть в інших стратегічних місцях. Той самий принцип, що й для алюмінієвої фольги, через дзеркальний і блискучий ефект птахи злякаються і зникнуть.

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