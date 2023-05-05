Фольга, диски и колокольчики: безобидные лайфхаки, как быстро избавиться птиц в саду

Забудьте об агрессивных методах

Досадой владельцев садов являются различные вредители, которые так и норовят всего за несколько минут разрушить тяжелую работу нескольких месяцев. Особенно упрямыми являются птицы, которые кружат над участком и клюют фрукты, растения и даже семена. К счастью, есть несколько простых и практических советов по безопасному их отражению.

Очень важно не причинять вред птицам, ведь это живые существа, необходимые для правильного функционирования экосистемы, пишет santeplus. Поэтому старайтесь отдавать предпочтение натуральным и экологичным ингредиентам.

Как отпугнуть птиц от вашего сада

Алюминиевая фольга

Все очень просто: отрежьте несколько кусочков и повесьте их на видном месте среди деревьев в саду. Этот серебристый материал будет отражать свет и блестеть так сильно, что сразу отпугнет птиц.

Колокольчики

Приобретите колокольчики или другие инструменты, которые издают определенные громкие звуки. Они почти сразу отпугнут птиц.

Ветровые устройства

Ветроэнергетические устройства, такие как ветряки, флаги или другие подобные гаджеты, являются хорошим вариантом для отпугивания птиц, не причиняя им вреда.

Поддельные птицы

Возьмите несколько пластиковых птиц и повесьте их на ветки деревьев. Делайте ставки на ворон, орлов или соколов. Как ни странно, эти ложные хищные птицы умеют наводить ужас других птиц. Они покинут вашу собственность в мгновение ока.

Компакт-диски

Возьмите веревку и несколько старых компакт-дисков . Повесьте их на стволы деревьев или даже в других стратегических местах. Тот же принцип, что и для алюминиевой фольги, из-за зеркального и блестящего эффекта птицы испугаются и исчезнут.

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