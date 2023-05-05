Фольга, диски и колокольчики: безобидные лайфхаки, как быстро избавиться птиц в саду
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Забудьте об агрессивных методах
Досадой владельцев садов являются различные вредители, которые так и норовят всего за несколько минут разрушить тяжелую работу нескольких месяцев. Особенно упрямыми являются птицы, которые кружат над участком и клюют фрукты, растения и даже семена. К счастью, есть несколько простых и практических советов по безопасному их отражению.
Очень важно не причинять вред птицам, ведь это живые существа, необходимые для правильного функционирования экосистемы, пишет santeplus. Поэтому старайтесь отдавать предпочтение натуральным и экологичным ингредиентам.
Как отпугнуть птиц от вашего сада
- Алюминиевая фольга
Все очень просто: отрежьте несколько кусочков и повесьте их на видном месте среди деревьев в саду. Этот серебристый материал будет отражать свет и блестеть так сильно, что сразу отпугнет птиц.
- Колокольчики
Приобретите колокольчики или другие инструменты, которые издают определенные громкие звуки. Они почти сразу отпугнут птиц.
- Ветровые устройства
Ветроэнергетические устройства, такие как ветряки, флаги или другие подобные гаджеты, являются хорошим вариантом для отпугивания птиц, не причиняя им вреда.
- Поддельные птицы
Возьмите несколько пластиковых птиц и повесьте их на ветки деревьев. Делайте ставки на ворон, орлов или соколов. Как ни странно, эти ложные хищные птицы умеют наводить ужас других птиц. Они покинут вашу собственность в мгновение ока.
- Компакт-диски
Возьмите веревку и несколько старых компакт-дисков . Повесьте их на стволы деревьев или даже в других стратегических местах. Тот же принцип, что и для алюминиевой фольги, из-за зеркального и блестящего эффекта птицы испугаются и исчезнут.
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