Никаких чучел больше не нужно: эффективные способы, которые спасут ваш урожай от птиц

Все методы гуманны, поэтому птицы останутся целыми и невредимыми.

Для ухода за растениями в огороде или саду важно не допускать в него вредителей, портящих урожай. И это не только различные слизняки, тля или муравьи, но и птицы. Голуби, дрозды или скворцы, эти птицы представляют реальную угрозу для растений. Они клюют красные ягоды, нападают на рассаду и питаются листовыми овощами, такими как салат или капуста. Однако вы можете защитить свои растения от этих вредителей, даже не устанавливая чучело.

Помимо чучела, используются и другие уловки, основанные на звуке и свете, чтобы отпугнуть птиц, пишет santeplus. Благодаря этим советам вы сможете отпугивать птиц-вредителей, которые опустошают ваш огород, а также фруктовые деревья вашего сада.

Как отпугнуть птиц от вашего сада и огорода

Используйте компакт-диски

Чтобы отпугнуть птиц от вашего сада, просто повесьте старые компакт-диски на веревке отражающими сторонами наружу. Затем повесьте их попарно на дерево или повесьте веревку на опоры посередине ваших растений. Когда ветер дует на компакт-диски, они сталкиваются и излучают отражения и шумы, которые отпугивают птиц.

Установите нейлоновую леску, чтобы отгонять птиц

Для отпугивания птиц и особенно для защиты ваших плантаций рекомендуется устанавливать толстые нейлоновые нити, например леску. Для этого можно натянуть свои нити на 10 см выше молодых побегов листовых овощей и рассады. Эти провода должны быть параллельны и расположены на расстоянии около 10 см друг от друга. Это невидимое препятствие будет отпугивать птиц.

Используйте шум

Шум — эффективный способ отпугнуть птиц. Для этого можно посадить в огороде копья и повесить на их конец тонкий полиэтиленовый пакет. Когда ветер дует и врывается в полиэтиленовый пакет, он производит шум и легкое движение, что может напугать птиц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прогнать с участка надоедливых кротов. Есть несколько эффективных гуманных способов.