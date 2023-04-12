Жодних опудал більше не потрібно: ефективні способи, які врятують ваш урожай від птахів

Всі методи гуманні, тому птахи залишаться цілими та неушкодженими.

Для догляду за рослинами на городі чи саду важливо не допускати до нього шкідників, що псують урожай. І це не тільки різні слимаки, попелиці чи мурахи, а й птахи. Голуби, дрозди або шпаки, ці птахи становлять реальну загрозу для рослин. Вони клюють червоні ягоди, нападають на розсаду та харчуються листовими овочами, такими як салат чи капуста. Однак ви можете захистити свої рослини від цих шкідників, навіть не встановлюючи опудало.

Крім опудала, використовуються й інші хитрощі, засновані на звуку і світлі, щоб відлякати птахів, пише santeplus. Завдяки цим порадам ви зможете відлякувати птахів-шкідників, які спустошують ваш город, а також фруктові дерева вашого саду.

Як відлякати птахів від вашого саду та городу

Використовуйте компакт-диски

Щоб відлякати птахів від вашого саду, просто повісьте старі компакт-диски на мотузці сторонами, що відбивають назовні. Потім повісьте їх попарно на дерево або повісьте мотузку на опори посередині рослин. Коли вітер дме на компакт-диски, вони стикаються і випромінюють відбиття та шуми, які відлякують птахів.

Встановіть нейлонову волосінь, щоб відганяти птахів

Для відлякування птахів і особливо захисту ваших плантацій рекомендується встановлювати товсті нейлонові нитки, наприклад волосінь. Для цього можна натягнути свої нитки на 10 см вище за молоді пагони листових овочів і розсади. Ці дроти повинні бути паралельні та розташовані на відстані близько 10 см один від одного. Ця невидима перешкода відлякуватиме птахів.

Використовуйте шум

Шум — ефективний спосіб відлякати птахів. Для цього можна посадити на городі списи та повісити на їхній кінець тонкий поліетиленовий пакет. Коли вітер дме і вривається в поліетиленовий пакет, він здійснює шум і легкий рух, що може налякати птахів.

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