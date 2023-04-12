Врятує врожай від слимаків не гірше за сіль: рецепт перевіреного роками засобу проти шкідників

Вам не знадобиться навіть сіль, якою традиційно посипають равликів та слимаків

Одна з найнабридливіших і найнеприємніших проблем у саду та на городі — це поява слимаків та равликів. З’являються вони досить просто, а ось позбавитися цього шкідника завдання не з легких. Проте все можливе.

Як зазначає портал prostoway, боротьбу зі слимаками та равликами не варто затягувати та відтягувати. Якщо ви хочете врятувати свій урожай, починайте боротися зі шкідниками, як тільки побачите хоч одного представника.

Як позбудеться слимаків на городі

Для знищення шкідників слід приготувати просту, але дуже ефективну суміш. Для цього візьміть пластикову 1,5-літрову пляшку, всипте в неї 250 г сухої гірчиці, 50 г чорного перцю, 500 г попелу та 100 г порошку від мурах.

Добре все струсіть та використовуйте навколо грядок. На відміну від солі така суміш не шкідлива для ґрунту та вашого врожаю. Засіб працює на 100%.

Також, щоб позбавитися максимально великої кількості слимаків, необхідно покласти цеглу на городі і залити щілини в ньому. Під нього шкідники залізатимуть, бо люблять вологі та тінисті місця.

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