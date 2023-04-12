Спасет урожай от слизней не хуже соли: рецепт проверенного годами средства против вредителей
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Вам не понадобится даже соль, которой традиционно посыпают улиток и слизней
Одна из самых надоедливых и неприятных проблем в саду и на огороде — это появление слизней и улиток. Появляются они достаточно просто, а вот избавиться от этого вредителя задание не из легких. Однако все возможно.
Как отмечает портал prostoway, борьбу со слизнями и улитками не стоит затягивать и оттягивать. Если вы хотите спасти свой урожай, начинайте бороться с вредителями, как только увидите хотя бы одного представителя.
Как избавится от слизней на огороде
Для уничтожения вредителей следует приготовить простую, но очень эффективную смесь. Для этого возьмите пластиковую 1,5-литровую бутылку, всыпьте в нее 250 г сухой горчицы, 50 г черного перца, 500 г пепла и 100 г порошка от муравьев.
Хорошо все встряхните и используйте вокруг грядок. В отличие от соли такая смесь не вредна для почвы и вашего урожая. Средство работает на 100%.
Также, чтобы избавиться от максимально большого количества слизней, необходимо положить кирпич на огороде и залить щели в нем. Под него вредители будут залезать, потому что любят влажные и тенистые места.
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