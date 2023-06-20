Тля и муравьи будут в ужасе от этого коктейля: рецепт эффективного средства от вредителей

Простое средство спасет растения от надоедливых насекомых

Надоедливых муравьев и тлю, которую они привлекают, можно победить без применения химии. На что только не идут дачники в борьбе с этими вредителями. Свою эффективность среди прочих средств показал острый перец.

Рецепт перечного коктейля, от которого с грядок сбегут все вредители, опубликовал Telegram-канал "Дача. Сад та город UA".

Вам понадобится красный молотый острый перец. 25 граммов этой приправы нужно залить 0,5 литра крутого кипятка. Настаивать раствор нужно 3-4 часа. Чтобы средство лучше задерживалось на растениях, в него можно добавить любое мыло.

Когда перечный настой остынет, вылейте его в 5-литровую емкость с водой и опрыскайте им растения.

Процедуру нужно проводить по вечерам раз в две недели.

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