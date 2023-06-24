Что делать, если капусту атакуют вредители: дачникам подсказали старый, но эффективный метод защиты

Капуста – излюбленное лакомство не только человека, но и насекомых

На огороде между дачниками и вредителями идет настоящая война за урожай. А одним из овощей, которые так любят крестоцветные блошки, белянки, слизни и другие насекомые является капуста. Поэтом нужно принимать меры по защите огородных растений.

Эксперты не советуют сразу же бежать в магазин за дорогой "химией", можно обойтись и домашними средствами. В материале Belnovosti рассказали о методе, который давно доказал свою эффективность в борьбе с вредителями.

Как защитить капусту от вредителей

Дачникам советуют взять обычное хозяйское мыло, воду и просеянную древесную золу. Если золы дома нет, тогда можно ее заменить хорошо просушенным грунтом. Понадобится три столовые ложки мыла, которые нужно нарезать струйкой и развести в двух литрах воды. Из-за мыла раствор прилипнет к капусте, но главным компонентом является либо зола, либо грунт.

Эксперты говорят, что нужно сделать так, чтобы зола "взялась" на листьях овоща, также раствором нужно обработать землю недалеко от места, где растут растения.

К сожалению, у данного способа есть один недостаток – такая защита действует до сильного дождя, который смывает слой мыла и пыльцы.

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