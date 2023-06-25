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Як гірчиця допоможе помити посуд: лайфхаки на випадок відсутності гарячої води

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Помити посуд легко навіть без гарячої води
Помити посуд легко навіть без гарячої води. Фото pexels.com

Вони допоможуть, якщо вам раптово відключили гарячу воду

Мити посуд — не найприємніше заняття, особливо коли відключають гарячу воду. У весняно-літній період більшість людей хоч раз стикалися з цією проблемою. із відсутністю гарячої води.

Однак навіть у таких спартанських умовах можна промити посуд, якщо знати кілька способів. Про них разом із "РБК-Україна" і розповімо.

Як помити посуд у холодній воді

Просто помийте посуд господарським милом 65% або 72%. Воно відмиває жир і залишки їжі не гірше за інші мийні засоби. Господарське мило можна одразу придбати у рідкому вигляді.

Гірчиця відмінно відмиває посуд від жиру та інших забруднень. До того ж вона не потребує ретельного полоскання і не сушить руки.

Просто нанесіть гірчичний порошок на губку або розчиніть у воді до утворення пасти. Гірчиця не дряпає тефлонове покриття, знежирює та знезаражує поверхню.

Щоб відмити бруд, натріть губкою поверхні з порошком і залиште на кілька хвилин. Після цього змийте водою. Щоб видалити сильні забруднення, можна змішати гірчицю із яблучним або столовим оцтом.

Якщо немає гарячої води у крані, потрібно просто її нагріти. Закип’ятіть чайник води, налийте у великий посуд і розбавте холодною водою до потрібної температури. У цій воді промийте весь посуд, а потім добре прополощіть під струменем холодної води.

Можна закрити злив у раковині та налити в неї гарячу воду. Далі на мочалку потрібно налити мийний засіб і по одній тарілці діставати з раковини, намилювати та ставити поруч. Після цього злити воду і весь посуд змити холодною водою.

А ось чайник можна помити водою з-під картоплі. Спробуйте — одним рухом руки він стане начебто з магазину.

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#Гаряча вода #Лайфхак #Миття посуду