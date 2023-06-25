Їм буде море по коліно: карти Таро назвали щасливчиків тижня за знаком Зодіаку

Таких знаків лише чотири

Кінець червня принесе багато приводів для радості одразу чотирьом знакам Зодіаку — вони зможуть досягти бажаного, отримати винагороду та відчути справжнє щастя.

Цими знаками є Овен, Лев, Терези та Стрілець, говорить гороскоп Таро на тиждень з 26 червня по 2 липня включно.

Овнам випала Дев’ятка пентаклів

Також ця карта називається Владикою матеріального достатку, і ця назва говорить сама за себе. Найближчими днями Ви можете отримати винагороду за свою працю, при цьому не бійтеся починати щось нове, адже успіх буде на Вашому боці.

Левам випала Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що найближчий тиждень у Вас буде сприятливий день для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Терезам випало Правосуддя (Справедливість)

Це карта дії, спрямованої на надання життя рівноваги. Протягом наступного тижня Вам, можливо, вдасться знайти баланс між сферами свого життя. Також легко буде вчитися чогось нового.

Стрільцям випала Шістка кубків

Ця карта ще називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі та сімейне щастя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку зможуть розбагатіти до кінця року картами Таро.