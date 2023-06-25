Навіщо досвідчені кулінари кладуть лимон в морозилку: ви будете вражені

Є кілька способів застосування

Ми розповідали, як правильно заморозити огірки, щоб використовувати їх в кулінарії. Тепер ділимось способом дещо чудернацької заготовки — замороженого лимона.

Такий фрукт пригодиться не тільки в кулінарії, але і при прибиранні. Разом з Pixelinform розповідаємо, навіщо тримати лимон у морозилці та як його потім використовувати.

Додатковий інгредієнт

Цедру часто використовують для випікання. А якщо вона вже була заморожена, то точно не гірчатиме. Також з такою цедрою вийде дуже смачний маринад чи приправа до риби. Ще її можна додати в салат. І з замороженого лимона цедру буде набагато простіше зняти.

"Лимонна" ганчірка

Цей лайфхак допоможе надовго позбутися пилу в домі. Треба подрібнити лимон і залити його 7 столовими ложками олії. Бажано змішати компоненти у банці, яку можна закрити кришкою. Потім тару слід на тиждень поставити у холодильник.

Масу проціджуємо, а потім кілька разів змочуємо в ній тонку ганчірочку з мікрофібри. Як тільки текстиль висохне при кімнатній температурі, можна почати протирати ним поверхні.

Проводити прибирання з такою "лимонною" ганчіркою можна не частіше одного разу на 1,5 тижнів. Також ми розповідали, як заморожувати руколу.