Чим не можна протирати смартфон, щоб не пошкодити екран: 4 засоби у "чорному списку"

Забудьте про зубну пасту та протирання об джинси

Як ми знаємо, на екрані телефону при частому використанні швидко з’являються сліди пальців та інші плями. В результаті пристрій виглядає неохайно, тому екран смартфона потрібно час від часу протирати. Але важливо пам’ятати, що не всі засоби підходять для цього. Деякі відомі методи очищення можуть серйозно пошкодити та подряпати дисплей.

Є чотири шкідливі засоби, які небезпечні для екрана мобільного телефону. Про це пише "Хочу".

Зубна паста

Зубна паста не здатна усунути подряпини з екрана смартфона. Її застосування може пошкодити захисне олеофобне покриття та несприятливо позначитися на стані дисплея.

Хімічні та побутові засоби

Використання порошків, рідин, що містять спирт, і перекису водню для очищення екрана мобільного телефону може завдати шкоди захисному шару і призвести до виникнення розводів, що важко видаляються.

Джинсова тканина

Багато людей протирають екран свого телефону об свої джинси. Це допомагає видалити забруднення, проте робить екран більш схильним до подряпин.

Папір

Така дія може завдати шкоди олеофобному покриттю та викликати появу подряпин.

Чим можна протирати екран телефону

Для очищення екрана смартфона варто застосовувати м’які ганчірочки з мікрофібри. У магазинах можна придбати спеціальні серветки, призначені для видалення забруднень з екранів різних пристроїв. Також ви можете взяти шматок безпечної тканини, змоченої у чистій воді, та використовувати її для протирання.

Раніше ми писали, що потрібно зробити зі смартфоном перед протиранням екрана. Якщо упустити один важливий момент, може статися неприємність.