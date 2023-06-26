Робіть так – і ваша їжа ніколи не пригорить: прийоми, які вам точно допоможуть

Готуйте із задоволенням улюблену їжу

У багатьох бувають такі ситуації, коли поставив сковороду на плиту, відвернувся на хвилинку — і пригоріла їжа. В результаті — витрачений дарма час і сім’я залишається голодною.

Разом із Shuba поділимося прийомами проти пригоряння їжі. Навряд чи комусь будуть зайвими ці прості кулінарні поради.

Що робити, щоб не пригорала їжа

Перше — необхідно вибрати якісний посуд для приготування їжі. Відмінні сковорідки та каструлі – запорука смачних соусів!

Не поспішайте. Цей пункт є особливо важливим для приготування соусів. Особливо схильні підгоряти при надто швидкому нагріванні заправки на основі томатів та цукрових сиропів, соуси на основі молочних продуктів. Тому доведіть їх до кипіння на повільному вогні і варіть менше часу.

Завжди пам’ятайте про порядок. Наприклад, молоко або кисломолочні продукти при приготуванні їжі (якщо це не крем для торта на основі молока та яєць) додавайте в кінці приготування. Аналогічне правило поширюється і додавання борошна, кукурудзяного крохмалю чи інших продуктів, метою яких є загущення страви.

Розумно викладайте інгредієнти — ви уникнете пригорання їжі, якщо не переповнюєте посуд їжею. Наприклад, коли смажите м’ясо, раціонально розміщуйте інгредієнти та стежте, щоб шматочки були на невеликій відстані один від одного.

Завжди кладіть їжу на розігрітий жир (олія, вершкове масло або сало). Інакше інгредієнти прилипнуть до сковороди і легко підгорять.

Зачекайте з додаванням часнику до страв. Часник стає коричневим менш ніж за хвилину, а якщо його, наприклад, додати до страви разом з курячими грудками, він просто згорить.

Однак це правило не діє, якщо ви готуєте рагу, печеню або соус. Справа в тому, що в цьому випадку рідина не дасть часнику підгоріти.

І остання порада проти пригорання: страву потрібно під час приготування помішувати, щоб вона не прилипала до сковороди. М’ясо та овочі також необхідно перевертати, щоб поверхня не знаходилася у прямому контакті з теплом посуду, в якому вони готуються.

А відмити від їжі, що пригоріла, каструлю або сковорідку вам допоможе цитрус. Він "врятує" ваші сковороди та каструлі після невдалих кулінарних експериментів.