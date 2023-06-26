Найбільша "картопляна" помилка: один інгредієнт може знищити цілу страву

Запам’ятайте це — і запечена картопля завжди буде смачною

Ароматна запечена картопля — один із найкращих гарнірів. Окрім смаку, вона ще й готується легко — достатньо просто почистити й закинути в духовку. Та є одна поширена помилка, з якою картопля може не вдаватися.

Але часто кулінари в намаганні покращити й урізноманітнити смак картоплі, припускаються однієї помилки — а саме додають до картоплі помідори. З таким "сусідом" овоч буде сирим навіть через 2 години в духовці. Детально про це розповідає Ukr.Media.

Існує безліч рецептів приготування запеченої картоплі. Серед них є варіант із сирною "шапочкою" та помідорним шаром. Але професіонали не радять так чинити. Через томати картопля запікатиметься вдвічі довше. Сир за цей час перетворитись у темно-коричневу неапетитну скоринку.

Після остигання він затвердіє і буде кришитись. Сир краще додавати наприкінці. Тоді він розплавиться і буде тягнутися. Але найбільша проблема — в томатах. Крохмаль, що міститься в картоплі, погано взаємодіє із кислотою помідорів. Разом ці продукти можна готувати годинами.

Можна схитрувати та не відмовлятися від помідорів. Для цього достатньо зробити між помідорами й картоплею ще один шар — наприклад, з інших овочів. Але так томатний сік все одно може потрапити до картоплі. Тому, якщо дуже хочеться додати помідорів, краще готувати їх окремо, а з картоплею перемішати, коли вона буде готова. Також ми розповідали, як позбавити баклажани гіркоти.