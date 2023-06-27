Відповідь вас точно здивує: чи потрібно мити малину перед їжею

Відповідь на питання, що турбує, знайдено

Малина – одна з найсмачніших і найкорисніших ягід, з якої готують варення, компоти, начинку для пирогів, вареників та тортів. Ще малину можна також перетирати з цукром, сушити й заморожувати, щоб ягоди залишились цілими. Однак це все робити потрібно правильно, щоб ягоди зберегли всі вітаміни та мінерали.

Чи потрібно мити малину перед вживанням — питання, яке й досі турбує багатьох. Разом із "Смачно Новини" розповімо, чи потрібно це робити

Чи потрібно мити малину перед вживанням

Від миття ягоди багато хто відмовляється з таких причин:

малина може перетворитися на кашу;

має бактерицидні властивості, і немає сенсу витрачати на миття час;

з ягоди вимиваються всі вітаміни, і її користь зводиться нанівець.

Однак варто пам’ятати, що вживання брудних ягід часто призводить до кишкових інфекцій, а необроблена їжа з вулиці в принципі небезпечна. До того ж невідомо, як збирали ягоду. З цих причин перед вживанням малину краще все ж таки помити.

Як правильно мити малину

Мити малину слід безпосередньо перед вживанням. Річ у тому, що намочена ягода дуже швидко покривається пліснявою, навіть якщо її поставити в холодильник.

Щоб не пом’яти ягоди в процесі миття, покладіть малину в друшляк, не перебираючи — так ви їх не роздавите. Налийте в глибоку миску холодної води, опустіть туди друшляк і тримайте хвилину, трохи збовтуючи. Повторіть цю процедуру кілька разів.

Підготовлену малину можна заготовити на зиму навіть без варіння та стерилізації. Спробуйте – і цей рецепт стане вашим улюбленим.