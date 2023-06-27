Спробуйте — і будете робити так щоліта: найкращі способи заморозити томати

Ідеальна заготовка для супів та соусів

Кулінари нерідко заготовляють томати на зиму, використовуючи заморозку, хоч це й не завжди зручно. Є кілька секретів, які допоможуть якнайкраще заготувати овочі, щоб зберегти смак та колір. Також ми розповідали, як заморозити огірки.

Pixelinform ділиться секретами заморожування. Найкраще для цього виду заготовок підходить сорт "Волове серце" та аналоги. Вони краще за інших зберігають форму.

Як заморозити томати

Можна заморозити плоди цілими. Добре буде, якщо перед цим зняти з них шкірку. Заморожують овочі на дошці, застеленій пергаментом або плівкою, розміщуючи томати так, щоб між ними залишалося трохи місця. Пізніше їх можна буде скласти у пакет.

Ще зручно заморожувати томати, нарізані кільцями та півкільцями. Для цього томати миють, нарізають, викладають дошку. Дошку прибирають до повної заморозки, потім кружальця перекладають в пакети. Це чудовий варіант для приготування піци, супів, омлетів тощо.

Однак найпрактичніший спосіб заморожування – перетворити томати на пюре. Овочі очищають від шкірки, пропускають через м’ясорубку або подрібнюють блендером. Пюре розливають формами. Цей варіант ідеально підходить для приготування соусів, засмажок, супів та інших страв із томатами. Дуже зручно брати для страви один порційний шматочок і перекладати його одразу в каструлю. Також ми розповідали, навіщо заморожувати лимон.