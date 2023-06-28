Жоден гриб не повинен липнути до рук: лайфхаки, за допомогою яких ви виберете свіжі печериці

Робіть так — і вибирайте свіжі гриби

У печериць витончений смак, вони дуже прості у приготуванні і навіть цілком замінити для організму людини м’ясо. З печерицями можна готувати перші страви, салати, пасти.

Однак, щоб будь-яка страва вийшла смачною, печериці потрібно вибирати правильно. Саме про це з "Мета" вам розповімо.

Як визначити якість та свіжість грибів перед покупкою

При купівлі печериць у магазині або на ринку вам як потенційному покупцю необхідно звернути увагу на низку важливих нюансів:

наявність плівки між ніжкою та капелюшком — у свіжого печериці вона біла, пружна і щільна;

— у свіжого печериці вона біла, пружна і щільна; сухість капелюшка . Гриб повинен бути сухим і гладким на дотик. Якщо він липне хоч трохи, то відкладіть покупку;

. Гриб повинен бути сухим і гладким на дотик. Якщо він липне хоч трохи, то відкладіть покупку; дрібні плями. Печериця має бути білим або з легким відтінком бежево-сірого. Жодних червоточин, дірок, плям у свіжого гриба немає.

Якщо гриб не відповідає якійсь із перерахованих характеристик, то це не означає, що він зіпсований — просто його термін придатності може добігати кінця. Вжити його потрібно буде в день покупки, зберігати довше немає сенсу. А ось свіжі та якісні печериці будуть ідеально білими, матовими, гладкими та трохи бархатистими на дотик.

Вибрали печериці? Тоді приготуйте з них приголомшливу закуску. Такі мариновані гриби близькі точно оцінять!