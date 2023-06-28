Обрати "свою" каву: чим відрізняється арабіка від робусти

Я їх відрізнити та яку обрати

Ми розповідали, як приготувати ароматну каву з карамельними нотками. Але найважливіше — вибір самої кави. Негодящу, згорілу або стару каву дуже важко перетворити на щось путнє.

Найпопулярнішими є два види кави: арабіка та робуста. Є ще ліберика, але цей сорт не культивують та не вирощують — концентрація кофеїну в зернах цієї кави робить її небезпечною для вживання.

Зерна арабіки рівні, довгасті та великі, робусти – округлі й дрібніші. Арабіку складніше вирощувати, ніж робусту, тому вона дорожча. Ця кава має ніжний, насичений смак із легкою кислинкою. До її складу входить значно більше ароматичних олій.

Робуста росте нижче над рівнем моря, ніж арабіка. Її простіше вирощувати в більших масштабах.

Дуже важливий етап в підготовці зерен кави — обсмажування. Вважається, що арабіка — кисла, а робуста — гірка. Але це дещо хибна думка. Так, арабіка кисліша, але кава — це ягода, в її природі мати солодкі та кислі смаки. Робуста справді має меншу кислотність, але якщо вона повністю гірка, без відтінків смаку — це може означати, що її спалили під час обсмажування.

Зазвичай каву для масового користувача продають у двох видах: чисті робуста або арабіка, та "бленд", тобто суміш. Зазвичай чим більше у суміші арабіки, тим вона дорожча. На якісній каві зазвичай є маркування сорту або сортів, з позначенням країни-постачальника сировини.

Тепер ви знаєте, як обрати гарну каву. Також ми розповідали, як приготувати смачні льодяники.