Вибирайте з "живністю": як купити найсмачнішу черешню

Повертайтеся додому із найсмачнішою ягодою

Щороку ми з нетерпінням чекаємо на сезон черешні, адже солодкий смак соковитої ягоди не порівняти ні з чим. Ця смачна ягода – джерело поживних речовин, а домашня випічка з нею – чи не найсмачніша.

Варто знати кілька секретів, щоб вибрати на ринку найкращу черешню. Як це правильно зробити, розповімо разом із ICTV.

Як вибрати найсмачнішу черешню

Слід купувати ягоду в сезон – у червні та липні. Саме в цей час можна придбати смачні, недорогі та дійсно корисні ягоди.

При виборі ягід слід звертати увагу на колір, адже саме від нього залежить набір поживних речовин у ягоді. Чим темніша черешня, тим більше в ній корисних антоціанів та органічних кислот.

Якщо у вас підвищений тиск – слід вибирати червону та чорну черешню. Для підвищення імунітету слід купувати рожеву — саме в ній міститься багато вітаміну С.

Перед покупкою обов’язково понюхайте ягоди. Якщо вони мають винний запах – черешня вже не першої свіжості.

Обов’язково візьміть ягоду в руки. Черешня не повинна бути жорсткою або надто м’якою. Вибирайте пружні ягоди, які по консистенції нагадують мармелад.

Завжди звертайте увагу на шкірку черешні. Вона має бути без тріщин і плям гнилі. Слід пам’ятати: якщо сьогодні у вашому лотку є кілька гнилих ягід, то наступного дня зіпсованими можуть бути й інші. Якщо вам все ж таки попалися гнилі ягоди, то їх потрібно терміново вибрати й викинути.

Також слід звернути увагу на колір хвостика. Плодоніжки свіжої черешні повинні бути зеленими та пружними. А от якщо ягоди перезріли або залежалися, хвостики будуть сухими й матимуть коричневий колір і відвалюватимуться при першому дотику!

Якщо у ягід відірвані хвостики, їх купувати не варто. Така черешня вже втратила частину корисних речовин.

Як визначити, чи не червива черешня

Для першого способу вам потрібно вибрати кілька найбільш стиглих або навіть перестиглих ягід, розкрити та подивитися, що там усередині. Якщо в цих ягідках черв’яків немає, найімовірніше, вся черешня не червива.

Для другого способу слід набрати в посуд літр води, додати чайну ложку соди та покласти туди кілька жмень черешні на півгодини. Через цей час вся "живність" виповзе і плаватиме на поверхні.

Але пам’ятайте: наявність черв’яків – ознака того, що черешня вирощена без хімії. Таку ягоду можна сміливо купувати.

З купленої черешні обов’язково приготуйте ягоду у власному соку. Взимку ви будете насолоджуватися і згадувати про теплі літні дні.