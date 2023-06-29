Дістаньте це негайно: продукти, які не можна зберігати у холодильнику

Вони втрачають смак та консистенцію

Після покупок продуктів у магазині більшість людей ховають їх на зберігання в холодильник. Але не для всіх продуктів це оптимальне місце – іноді дуже низька температура призводить до того, що їжа втрачає консистенцію та смак.

Разом із Ukr.Media розповімо, яким продуктам не місце у холодильнику. Дотримуючись цих правил, ви продовжите "життя" своїм продуктам.

Які продукти не слід зберігати у холодильнику

Багато хто зберігає випічку в холодильнику, вважаючи, що вони продовжують термін життя продукту. Насправді хліб слід помістити в ящик або контейнер із кімнатною температурою – так м’якоть не стане вологою та жорсткою.

Якщо ви розумієте, що не зможете з’їсти буханець відразу, оберніть його серветкою і відправте в морозилку. Потім розігрійте його в духовці і ваша випічка знову стане м’якою та ароматною.

Цибуля в холодильнику швидше стає м’якою, втрачає вологу і пліснявіє. Для цього продукту підійде сухе темне місце із кімнатною температурою. Але тут теж є нюанс: не зберігайте цибулю разом із картоплею – таке сусідство скоротить термін свіжості продуктів удвічі.

На відміну від вершкового та соняшникового, оливкова олія під дією низьких температур може розшаруватися, стати щільнішою, тягучою, а ще втратити аромат і смак. Краще зберігати його за кімнатної температури.

При холодній температурі мед дуже швидко застигає і перетворюється на тверду цукрову масу. А в кімнатній температурі без потрапляння прямих сонячних променів цей продукт не має терміну придатності. Головне – це щільно закрити кришкою.

Авокадо також не варто класти у холодильник. Але тут йдеться про не зовсім стиглий фрукт: у холодильнику він стає м’якшим. Справа не у швидкості дозрівання, а в тому, що плід вбирає вологу і стає несмачним.

Краще загорнути авокадо в папір і покласти у будь-який ящик із кімнатною температурою. У холодильник його слід помістити після дозрівання.

У холодильнику помідори втрачають всі свої смакові якості та розм’якають, бо холодне повітря консервує процес дозрівання та наливання томатів соком. Тягучий борошнистий присмак – навряд чи це те, що ми чекаємо від стиглих помідорів, тому зберігаємо їх просто у прохолодному, але не холодному місці.

Раніше ми розповідали, як зберігати зелень у холодильнику без води. Дотримуйтесь цих правил та заощаджуйте ваш бюджет!