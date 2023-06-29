Якість Wi-Fi помітно погіршиться: який предмет у будинку може блокувати сигнал роутера

Якість та швидкість Wi-Fi залежить від роутера, його розташування в квартирі та наявності перешкод

У наші дні практично в кожному будинку встановлено Wi-Fi роутер, але його розташування впливає на якість сигналу. Є в будинку предмет, від якого експерти рекомендують тримати пристрій подалі, бо він погіршує його роботу.

У матеріалі Ladbible говориться, що роутер не можна встановлювати біля дзеркал, особливо в шафі з дзеркальними поверхнями, як багато хто робить, щоб прибрати пристрій "з очей". Але чому так робити категорично не можна?

Що впливає на якість Wi-Fi

За словами експертів, такий звичайний предмет інтер’єру, як дзеркало, здатний значно погіршити якість роботи Wi-Fi. Якщо пристрій встановлений в безпосередній близькості до дзеркала, він відображатиме або зовсім блокуватиме його сигнал.

Як виявилось, цей предмет впливає на підключення до мережі, тому що складається з тонкого шару металу. Звичайне домашнє дзеркало може зменшити потужність інтернет-з’єднання до 50 відсотків.

Звичайно, якість подачі сигналу може залежати і від самої моделі Wi-Fi роутера, чим він новіший, тим краще сигнал він випромінює.

"Телеграф" писав раніше, яка хитрість допоможе прискорити швидкість домашнього Wi-Fi. Цей трюк ви можете без проблем виконати самостійно.