Хитрий спосіб: як тушкувати м’ясо, щоб можна було їсти губами

Це зовсім нескладно, але треба знати деякі нюанси

Тушкування – популярний спосіб приготування продуктів. Ми розповідали, як готувати смачну тушковану капусту. Але найкраще з цими процесами взаємодіє м’ясо. Однак далеко не кожен кулінар може похвалитися тим, що здатен приготувати ніжне м’ясо таким способом.

Для приготування ніжного та м’якого м’яса потрібно знати деякі хитрощі. Розповідаємо про них разом із ProstoWay.

Варто пам’ятати, що не всі види м’яса підійдуть для такого приготування. Потрібно вибирати менш жирне м’ясо.

Кулінари не рекомендують відправляти на тушкування м’ясо без маринаду. Десь за годину до початку приготування краще залишити його в маринаді. Чудово підійде розсіл, де є якісь кислі продукти.

Перед початком тушкування слід нарізати м’ясо — кубиками чи іншими шматочками, але обов’язково поперек волокон. Після цього продукт обсмажуємо і лише потім — тушкуємо. Обсмажування зробить шматочки більш соковитими та ніжними.

Головною проблемою під час готування є необхідна кількість рідини. Не треба боятися переборщити з водою — надлишок бульйону випарується сам. Також ми розповідали, що додати до фаршу в пельмені, щоб м’ясо залишилось соковитим.