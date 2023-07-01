Мало хто знає цей спосіб: як зберегти соковиту зелену цибулю на зиму

Розповідаємо про алгоритм заморожування

Зелена цибуля взимку, якщо ви її зберегли — невід’ємний атрибут усіх страв, від підливок до ароматного супу. Але не просто заморозити, а ще й зберегти її смачною та соковитою — ціле мистецтво.

Якщо просто заморозити порізану цибулю в пакеті, ми отримаємо щільну кірку льоду та один суцільний брикет водянистої зелені. Є спосіб зберігання зеленої цибулі, завдяки якому вона зберігатиме смак навіть в морозильній камері.

Ефективне зберігання

Ретельно промиваємо зелень. Викладаємо на чистий рушник або паперові серветки — цибуля повинна повністю висохнути, до останньої краплі води.

Коли волога зникне, можна нарізати цибулю. Важливий момент — знову перекладаємо вже порізану зелень на рушники — вона повинна віддати зайвий сік. Для заморожування беремо чисту і суху пластикову пляшку.

Пересипаємо у неї цибулю. Можна скористатися лійкою. Зверху залишаємо 5 см вільного простору. Пробку закручуємо і відправляємо всю конструкцію в морозильник.

Збережена таким чином цибуля буде зеленою, ароматною та розсипчастою до кінця зими. Також ми розповідали, як зберігати зелень в холодильнику.